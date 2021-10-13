Владелец «Лидса»: «У «Ньюкасла» и «Ман Сити» неограниченные возможности. АПЛ должна убедиться, что идет честная игра»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс финансовый фэйр-плей Футбол

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани призвал АПЛ проследить за тем, чтобы «Ньюкасл» не нарушал правила финансового фэйр-плей после покупки клуба саудовцами.

«Деньги в футболе не всегда означают успех, мы видели это множество раз. Мы продолжим нашу стратегию, направленную на рост наших игроков.

В этом году в наших молодежных командах числилось 16 игроков различных сборных, в сборной Англии U20 4 наших игрока вышли на поле, еще двое были на скамейке. Это отражает хорошие инвестиции в молодежь и академию.

В то же время такие клубы как «Ньюкасл» или «Манчестер Сити», которые принадлежат и контролируются государственными фондами, очевидно, имеют неограниченные возможности.

Поэтому я считаю, что Премьер-лига должна обеспечить применение принципов финансового фэйр-плей, чтобы убедиться, что игра идет честная. Что у нас аналогичные возможности, что мы в одной лиге», – сказал бизнесмен.

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