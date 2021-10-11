«МЮ», «Тоттенхэм» и «Эвертон» больше всех протестовали против покупки «Ньюкасла» саудовцами (Daily Mail)

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19 из 20 клубов АПЛ провели экстренное собрание, на котором обсуждалась покупка «Ньюкасла» консорциумом, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману.

Команды выступают против сделки. По данным Daily Mail, больше всех протестовали «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Отмечается, что недовольство в первую очередь вызвано тем, что в АПЛ в ближайшее время появится новый серьезный претендент на место в топ-4, которое дает право участия в Лиге чемпионов.

Представителя «Ньюкасла» на это собрание не пригласили в связи с тем, что его присутствие могло повлиять на открытость обсуждений.

«В первую очередь это проблема для больших клубов, однако сказаться сделка может и на борьбе за выживание.

Топ-клубы переживают, что получить столь драгоценное место в ЛЧ станет еще сложнее. Многие команды поменьше в целом отнеслись довольно спокойно», – рассказал руководитель одного из клубов АПЛ.

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