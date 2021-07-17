Каннаваро о «Золотом мяче»: «5 итальянцев среди номинантов – хороший знак. Но Месси выиграет, думаю»

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Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро оценил возможности своих соотечественников выиграть «Золотой мяч».

«Пяти итальянцев среди номинантов не было с тех пор, как я выиграл в 2006-м. Так что это хороший знак. Жоржиньо заслуживает больше всех, хотя я уверен, что выиграет Месси.

Барелла и остальные заслуживают этого, но Кьеза тоже должен был быть в списке после игры, которую он продемонстрировал.

Логично, что это зависит от победы на чемпионате Европы. Бонуччи и Кьеллини все еще остаются прекрасной парой защитников, несмотря на годы.

Если говорить о перспективах сборной, у нас есть прекрасные полузащитники и нападающие, но не хватает защитников. Бастони хорошо прогрессирует, но больше нет выделяющихся игроков. Я думаю, Роберто Манчини будет рассматривать схему с тремя защитниками».

О борьбе Доннаруммы за «Золотой мяч»

«Для вратарей, как и для защитников, это всегда очень сложно. Это не совпадение, что только Яшин выиграл его. У Джиджо будет несколько возможностей, если он продолжит в том же духе. В сборной и «ПСЖ» он будет много выигрывать и получит более высокие шансы на титул, поскольку эра Месси и Роналду подходит к концу, а на горизонте еще нет новых великих игроков», – сказал Каннаваро. 

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