Карпин о видео с песней «Валера, Валера»: «Сказал не выкладывать, оно ненужное. Понесут ответственность»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о публикации видеоролика, в котором он вместе с футболистами команды поет песню Афродиты «Валера, Валера» в раздевалке после игры со Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Вам не кажется, что вокруг тренера сборной сейчас слишком повышенное внимание? Культ личности. После матча включают песню «Валера, Валера». Вам самому по фигу или вы говорите ребятам «хватит»?

– С одной стороны, мне по фигу. С другой – видео из раздевалки… Я вообще не люблю видео из раздевалки. «Ростов», не «Ростов», любая команда. А что не выкладываете видео, фото, когда проигрываете?

Вот это видео из раздевалки после Словении – абсолютно ненужное. Я сказал, что не надо выкладывать, но они все-таки выложили. Я увидел, когда выложили.

– Кто-то понесет за это ответственность?

– Понесет, конечно.

– Вплоть до увольнения?

– Возможно, – сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Сборная вместе с Карпиным пела «Валеру». Кажется, Карпин и правда любит этот трек – танцует под него не первый раз

Главное из интервью Карпина: Дзюбу позовет, если понадобится, не уверен, что продлит контракт в случае попадания на ЧМ, капитанские повязки хочет отменить