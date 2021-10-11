Роналду – первый игрок, сделавший 10 хет-триков за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0).

Это его 10-й хет-трик за национальную команду. Он стал первым в истории игроком, кому покорилась данная отметка.

У Али Даеи, рекорд которого по количеству голов за сборную Роналду недавно побил, 8 хет-триков в карьере за сборную Ирана. У бразильца и аргентинца – по 7 хет-триков.

Роналду хет-триком превратил Люксембург в свою любимую жертву – 9 голов. До этого были Литва и Швеция