Роналду после хет-трика Люксембургу: «Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК»

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча отбора ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0), в котором он сделал хет-трик.

«Очередная победа, очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают нас с первой до последней минуты.

Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК, и мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!» — написал Роналду.

Роналду хет-триком превратил Люксембург в свою любимую жертву – 9 голов. До этого были Литва и Швеция

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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