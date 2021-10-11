Роналду после хет-трика Люксембургу: «Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча отбора ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0), в котором он сделал хет-трик.

«Очередная победа, очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают нас с первой до последней минуты.

Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК, и мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!» — написал Роналду.

Роналду хет-триком превратил Люксембург в свою любимую жертву – 9 голов. До этого были Литва и Швеция