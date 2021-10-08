Бензема опередил Месси на один процент в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч»

Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу рейтинги Золотой мяч Роберт Левандовски Нголо Канте Футбол

Мадридская газета Marca провела на своем сайте опрос среди читателей о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

Победителем голосования с небольшим отрывом стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, набравший 38 процентов голосов.

Он всего на один процент опередил форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Далее идут Роберт Левандовски («Бавария», Польша, 14%), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия, 4%), Жоржиньо («Челси», Италия, 3%) и Нголо Канте («Челси», Франция», 2%).

Опрос

А кому бы вы отдали «Золотой мяч»-2021?
53900 голосов
Месси
24%
Лионель Месси
Левандовски
34%
Роберт Левандовски
Жоржиньо
13%
Жоржиньо Фрелло
Канте
9%
Нголо Канте
Роналду
11%
Криштиану Роналду
Де Брюйне
3%
Кевин де Брюйне
Кто-то другой
6%
Мохамед Салах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные