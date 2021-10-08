Бензема опередил Месси на один процент в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч»

Мадридская газета Marca провела на своем сайте опрос среди читателей о том, кто должен получить в этом году.

Победителем голосования с небольшим отрывом стал нападающий и сборной Франции Карим Бензема, набравший 38 процентов голосов.

Он всего на один процент опередил форварда и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Далее идут ( , , 14%), («Манчестер Юнайтед», , 4%), Жоржиньо («Челси», , 3%) и ( , Франция», 2%).