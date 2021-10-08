Бензема опередил Месси на один процент в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч»

Мадридская газета Marca провела на своем сайте опрос среди читателей о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.
Победителем голосования с небольшим отрывом стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, набравший 38 процентов голосов.
Он всего на один процент опередил форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Далее идут Роберт Левандовски («Бавария», Польша, 14%), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия, 4%), Жоржиньо («Челси», Италия, 3%) и Нголо Канте («Челси», Франция», 2%).