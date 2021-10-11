Карпин о капитане сборной: «Повязка ни о чем не говорит. Я предлагаю: «Может, этого поставим?» Игроки соглашаются»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с капитанской повязкой в команде.

– Много разговоров и много непонятного по назначению капитана команды. Как это происходит – вы решаете, игроки решают?

– Происходит так: кто уже был капитаном? Говорю: «Джикия, Баринов уже были. Может быть, вот этого поставим?» Ребята соглашаются.

– То есть не игроки предлагают, а вы?

– Да. Потому что игроки не знают, кто выйдет в составе. Допустим, они же не могут предложить Миранчука, потому что он, возможно, не сыграет. Но я ставлю Леху в стартовый – давайте его сделаем?

– У Сутормина это чуть не первая игра в сборной.

– Вторая. Ну и что?

– Вот пример из матча – когда словенцы подбежали к Сутормину с претензиями, их растолкал Баринов. Разговаривал с судьей тоже Баринов. Для меня Баринов – лидер.

– Хорошо. И для меня тоже. Но повязка ни о чем не говорит.

– Прикладная тема – я капитан команды, могу – пусть в правилах этого нет – поговорить с арбитром.

– С судьями разговаривать не надо, надо в футбол играть. Какой толк? Назови мне хоть один случай, когда капитан поговорил с судьей и что-то поменялось, – сказал Карпин.

Обыграли Словению с капитаном Суторминым. Он вывел команду через 3 дня после дебюта – круче только Черчесов (но с оговоркой)

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