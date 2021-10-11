Черданцев о смене капитанов в сборной: «Отрицательно отношусь. Это не «Армавир» и не «Ростов»

Комментатор вновь выразил недовольство сменой капитанов в сборной России при .

– Константину Геничу категорически не нравится тема с несколькими капитанами в сборной, а вам?

– Я также отношусь к этому отрицательно. Капитан национальной сборной – это статус, фигура и не просто футболист. А национальная команда – это не «Торпедо» Армавир и не .

Сборную смотрит вся страна, поэтому капитаном должен быть тот, кого народ для себя выделяет, на кого люди смотрят со всем вниманием. Таковы традиции. А люди, которые не смотрят на регулярной основе чемпионат России, может, и не знают, кто такой Алексей Сутормин.

Капитан – это не шутки, а серьезная общественная функция. Журналисты при неудачах идут к тренеру, а далее – к капитану. И тот должен быть готов отвечать за команду.

Мне кажется, более опытные люди могут подсказать тренерскому штабу сборной, что к капитанской повязке стоит относиться иначе, – заявил Черданцев.

За пять матчей во главе сборной России у тренера Валерия Карпина было пять капитанов – Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.