Генич о смене капитанов в сборной: «Мне это не нравится, капитан – лицо нации. Почему к эксперименту пришли в России, а не в отсталой африканской стране?»

Комментатор поделился мыслями о практике регулярной смены капитана в сборной России при .

– Правильно понимаю, что вам не особенно нравится тема с несколькими капитанами в сборной?

– Да. Но, например, сказал, что это уже атавизм, и к роли капитана во многих командах в современности относятся совсем иначе. Мы даже как-то с Леонидом Викторовичем об этом спорили, и он мне сказал: «Ну, если это для тебя так важно, то назови мне с ходу капитана сборной в 2016 году на Евро, когда я руководил командой».

Мне, признаюсь, пришлось поднапрячься. Тогда Слуцкий напомнил: «Вася [Березуцкий] был капитаном, но об этом вообще кто-то помнит? И какое это значение имело на тот момент?» Отвечаю: «Наверное, такое значение, что Вася был одним из тех игроков, кто пришел к вам и сказал, что мы говно».

Короче, мы со Слуцким отшутились на эту тему, но вывод тут в том, что тренер видит ситуацию с капитаном иначе, чем журналисты и болельщики.

Лично мне эта история категорически не нравится, потому что капитан сборной – это лицо нации и человек-лидер с почти безупречной репутацией. И для меня совершенно непонятна ситуация, когда прекрасный парень и игрок дебютирует за сборную 8-го числа, а 11-го выводит ее на важный матч с капитанской повязкой.

Понятно, что это не выбор самого Сутормина, просто до него дошла очередь. Но я тогда не очень понимаю, почему по второму кругу не могут надеть капитанскую повязку Баринов, Джикия или Смолов? Почему эту повязку не может надеть Матвей Сафонов, который играл на прошлом Евро?

Также не очень понятно, как технически происходит выбор капитана – это Карпин назначает нового человека на новый матч, или это игроки тянут бумажку из шапки? Или кто вытянул короткую спичку из коробка – тот и капитан? И почему к такому эксперименту пришли именно в сборной России, а не в какой-то отсталой африканской стране, где совсем не важно, кто выйдет на поле с капитанской повязкой?

Мне кажется, что в такой стране как Россия, где любовь к сборной вернулась после работы Станислава Саламовича, это важно. Потому что Станислав Саламович сделал своими высказываниями и поведением все, чтобы за сборную не болели, а Карпин – и результатами, и игрой, и своим отношением, а также высказываниями – снова болельщицкую симпатию вернул.

Но для меня история с капитаном остается непонятной. Хотя отмечу, что Сутормин со Словенией играл прямо ожесточенно, и, возможно, его капитанская повязка дополнительно окрыляла, – высказался Генич.

За пять матчей во главе сборной России у тренера Валерия Карпина было пять капитанов – Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.