Месси – первый игрок, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную

разгромила Уругвай в матче квалификации ЧМ-2022 (3:0).

Первый мяч в этой игре забил нападающий аргентинцев , для которого гол стал 80-м за сборную.

Месси – первый футболист в Южной Америке, кому покорилась эта отметка. Второй результат у Пеле – 77 голов за сборную Бразилии.

Также 34-летний аргентинец стал лишь пятым игроком в мире, забившим 80 голов за сборную. До него это сделали Криштиану Роналду (Португалия, 112 голов), Али Даеи (Иран, 109), Мохтар Дахари (Малайзия, 89) и Ференц Пушкаш (Венгрия, 84).