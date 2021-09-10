Месси после 3:0 с Уругваем: «Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни!»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча отбора ЧМ-2022 с Уругваем (3:0), в котором он забил победный гол и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров турнира.

«Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большая победа!

Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг», — написал Месси.

В ночь на пятницу по московскому времени Аргентина сыграет дома с Перу.

Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ. До Роналду – 6 мячей