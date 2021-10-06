Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ. До Роналду – 6 мячей

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил победный гол в матче квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (3:0).
Это 27-й мяч игрока «ПСЖ» в отборочных турнирах к чемпионату мира, и он вышел на 5-е место в истории, сравнявшись с Робертом Левандовским (Польша) и Кадзуйоси Миурой (Япония).
Рекордсмен – Карлос Руис из Гватемалы, на счету которого 39 голов.
В топ-4 также входят Али Даеи (Иран, 35 мячей), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Багери (Иран, 28).
Месси забил 6-й гол в отборе ЧМ-2022 и догнал Неймара, выйдя на 2-е место в гонке бомбардиров в Южной Америке