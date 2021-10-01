«Бавария» следит за ситуацией в «Барсе» и может попробовать подписать кого-то из их игроков

внимательно следит за непростой ситуацией в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

Речь идет о том, что мюнхенский клуб в перспективе может попробовать подписать кого-то из игроков каталонского клуба.

В «Баварии» считают, что на фоне неудачных результатов некоторых игроков каталонцев может привлечь проект Юлиана Нагельсманна.

В немецком клубе полагают, что «Барса» согласится расстаться с кем-то из футболистов из-за финансовых проблем в случае хорошего предложения.

За последние годы «Бавария» проявляла интерес к тер Стегену, Френки де Йонгу, Десту и Педри.