«Бавария» следит за ситуацией в «Барсе» и может попробовать подписать кого-то из их игроков

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«Бавария» внимательно следит за непростой ситуацией в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

Речь идет о том, что мюнхенский клуб в перспективе может попробовать подписать кого-то из игроков каталонского клуба.

В «Баварии» считают, что на фоне неудачных результатов некоторых игроков каталонцев может привлечь проект Юлиана Нагельсманна.

В немецком клубе полагают, что «Барса» согласится расстаться с кем-то из футболистов из-за финансовых проблем в случае хорошего предложения.

За последние годы «Бавария» проявляла интерес к тер Стегену, Френки де Йонгу, Десту и Педри.

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