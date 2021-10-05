Судья в США рекомендовал отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании из-за ненадлежащего поведения адвоката истицы

Федеральный судья штата Невада Дэниэл Альбрегтс рекомендовал суду нижестоящей инстанции отклонить гражданский иск против форварда , которого американская модель Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании.

По его мнению, окружной судья в Лас-Вегасе Дженнифер Дорси должна так поступить, поскольку адвокат Майорги обосновал иск с помощью заведомо украденных материалов и документов, просочившихся в медиа.

Речь идет о публикации от 2017 года в журнале Der Spiegel, в которой утверждалось, что Роналду в 2009 году якобы изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса.

«Отклонение дела Майорги из-за ненадлежащего поведения ее адвоката – жесткое решение. Но, к сожалению, это единственная соответствующая санкция, обеспечивающая целостность судебного процесса. Адвокат действовал недобросовестно, нанося ущерб своему клиенту и своей профессии», – говорится в рекомендации Альбрегтса окружному суду.

Он также отметил, что суд не выносил решение о том, что Роналду совершил преступление, и не нашел доказательств того, что его адвокаты и представители запугивали Майоргу или препятствовали правоохранительным органам.

В 2010 году Майорга согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов. В октябре 2018 года полицейское управление Лас-Вегаса заявило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

В 2019 году рассмотрение дела было прекращено на основании того, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны по прошествии времени.

Майорга подала против Роналду новый иск в области гражданского права. Португалец попросил судью закрыть дело, поскольку стороны подписали мировое соглашение. При этом он признал, что его представители заплатили Майорге, однако заявил, что любые контакты с моделью носили добровольный характер.

Пока неизвестно, когда состоится заседание, на котором судья Дорси рассмотрит рекомендации вышестоящей инстанции об отклонении иска.