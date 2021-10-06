Конте – приоритетная цель «Ньюкасла» на пост тренера после покупки клуба саудовцами (GdS)

«Ньюкасл» может назначить нового главного тренера после покупки клуба фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

Приоритетной целью «сорок» является бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» , утверждает La Gazzetta dello Sport.

Стороны пока не начали конкретные переговоры.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был «Интер», который Конте привел к чемпионству.

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