Пеп Линдерс: «Клопп для «Ливерпуля» – как Кройфф для «Барсы». Он вернул клубу идентичность»

Пеп Линдерс, ассистент главного тренера , поделился мнением о роли немецкого специалиста в истории клуба.

– Прошло шесть лет с тех пор, как Юрген стал тренером «Ливерпуля». Вы были рядом с ним все это время, как бы вы охарактеризовали то, что он сделал с тех пор, как пришел в клуб?

– Все видели, что он сделал с командой, болельщиками, структурой клуба. Титулы стали результатом этой последовательности и стабильности. Он вернул «Ливерпулю» идентичность.

– Соответствуют ли успех и развитие клуба за последние шесть лет вашим ожиданиям?

– У клуба такой большой потенциал. Для этого нужно было вернуться к святой троице из прошлого: тренер, болельщики и команда, верящие в одно. Когда это происходит, футбольный мир вступается за «Ливерпуль».

Когда клуб выигрывает спустя 30 лет, когда клуб впервые выигрывает клубный чемпионат мира, когда клуб набирает 97 очков в чемпионате и выигрывает Лигу чемпионов в том же сезоне, очевидно, что это превзошло ожидания.

– Впереди еще минимум три сезона для «Ливерпуля» с Юргеном во главе. Чего команда может добиться в ближайшие годы?

– Считаю, что Клопп для «Ливерпуля» – как Кройфф для «Барсы»: он создает что-то, что проходит сквозь время. Пусть это продолжится. Но в футболе суть в сегодняшнем дне.

Эта команда голодна, уверенна в себе и знает, чего хочет. Юрген идет во главе. Это прекрасное время для болельщиков «Ливерпуля». Дорожите этим, – сказал Линдерс.