Глава Ла Лиги: «ПСЖ» не приносит столько денег, чтобы иметь состав почти на 600 млн евро. Клубы-государства дестабилизируют футбол»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «ПСЖ» за их обращение с финансами.

«Я критикую «ПСЖ» за то, что они украли и Месси? Думать так – это обманывать себя. Я критикую «ПСЖ» за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав. Это искажает конкуренцию в экономике европейского футбола. Это не соответствует настоящим спонсорским контрактам.

Как «ПСЖ» может объяснить нам, что у них есть состав стоимостью почти 600 миллионов евро? Если они выиграют Лигу 1, они получат не более 45 миллионов евро.

Это невозможно. Я пригласил президента «ПСЖ» и президента Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы показать, какие у нас есть цифры и где есть нарушения. Они мне не ответили. Они готовы критиковать меня. Я могу при помощи цифр доказать мошенничество с финансовым фэйр-плей, с которым ситуация не изменилась до сих пор.

До Месси «ПСЖ» получал от спонсоров на 40% больше денег, чем «Манчестер Юнайтед». У таких контрактов есть рыночная стоимость.

Останутся ли в и Неймар, меня не волнует. Просто все это сильно вредит европейскому футболу. Я не единственный, кто об этом говорит. «ПСЖ» избежал санкций благодаря одной процедурной ошибке, а не по существу.

Может ли «ПСЖ» соответствовать требованиям финансового фэйр-плей? Тот, который мы видим сейчас, – нет. Завидую ли я, что Катар не инвестировал в Испанию? Я говорю то же самое в отношении «Альмерии», которая принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства, которые инвестируют без пределов, дестабилизируют футбол», – сказал Тебас.