Суарес об уходе из «Барсы»: «Звонок Кумана длился 40 секунд. С легендами так не прощаются»

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Форвард «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал обстоятельства ухода из «Барселоны» летом 2020 года.

«Звонок Кумана длился 40 секунд. С легендами так не прощаются.

Сначала он сказал мне, что я не вхожу в его планы, а потом заявил, что если ситуация с моим контрактом не будет решена, я сыграю против «Вильярреала».

Ему не хватило силы воли для того, чтобы четко сказать мне, кому я не нужен – ему или клубу. Было очень тяжело – после всего, что я сделал для клуба. После этого звонка я поговорил с женой и с Месси.

Год выдался тяжелый. Месси тогда сказал, что хочет уйти, а меня выставили из клуба. Для наших семей это было ужасное время», – сказал Суарес в эфире Twitch.

Забив «Барсе», Суарес показал телефон (говорит, что не Куману). Мы почти поверили

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