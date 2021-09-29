Суарес об имитации звонка: «Это не Куману, это всем, у кого есть мой номер – он не изменился»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес высказался после матча с «Барселоной» (2:0) в 8-м туре Ла Лиги.

«Я рад, что команда победила, к этому мы и стремились. Это особенный для меня соперник, но все силы я отдаю «Атлетико».

Я знал, что если забью, то мне придется извиниться. Из уважения к бывшим партнерам, из-за нашей связи с ними, из-за того, какой период сейчас у этой команды.

Мой жест (Суарес изобразил звонок по телефону – прим. Sports.ru) не адресован Куману – он адресован всем людям, у которых есть мой номер, потому что он не изменился. Я в шутку пообещал детям, что сделаю это», – сказал Суарес.