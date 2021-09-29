Суарес забил «Барселоне» впервые в карьере. Он проводит 2-й матч против бывшего клуба

ведет в матче с «Барселоной» (2:0, первый тайм) в 8-м туре Ла Лиги.

На 44-й минуте форвард после передачи хавбека впервые забил в ворота своей бывшей команды. Это его второй матч против нее с момента ухода летом 2020 года.

Следует отметить, что счет в матче был открыт при участии тех же футболистов – Суарес отдал голевой пас на Лемара.

За последние 4 матча во всех турнирах уругваец забил 4 мяча. В чемпионате Испании у него 4 гола за 8 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.