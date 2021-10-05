Галицкий о платном показе РПЛ: «Мы в рынке. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем»

Владелец поделился мнением о платном показе матчей РПЛ.

– За просмотр матчей вашей команды по ТВ или в интернете люди должны платить?

– Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.

– Но он есть. И вы говорите: нам не хватает денег, чтобы укрепить скамейку.

– Тогда, конечно, мы должны [платить]. Если мы говорим, что люди приходят на трибуны и платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, ну это уже как-то диссонанс.

Ну и мы в рынке вообще, да. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же, – сказал Галицкий в «Коммент.Шоу».

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