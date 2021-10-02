Хачатурянц о телеправах: «Матч ТВ» значительно улучшил предложение. Тендера не будет»

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Ашот Хачатурянц, назначенный и. о. президента РПЛ, рассказал о ситуации с телеправами на матчи лиги.

– Выросли ли в цене медиаправа на РПЛ?

– Значительно выросли. Руководитель рабочей группы, который проводил переговоры, даст комментарий.

Тендера не будет. Правильно ли это? На этот вопрос ответит руководитель группы, который переводил переговоры. Конкурс как таковой не был объявлен. Не были определены условия конкурса.

«Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения. Считаю это правильным. Вы представляете себе ситуация административного давления на все 16 клубов? Я не представляю, – сказал Хачатурянц.

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