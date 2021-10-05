Леонардо о Мбаппе и «Реале»: «Неуважение продолжается – это нельзя терпеть. Пора прекращать»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на вновь усилившиеся разговоры о переходе в .

Ранее президент мадридской команды Флорентино Перес выразил надежду, что к 1 января вопрос о трансфере француза получится решить.

«Это пора прекращать. Это является продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такое неуважение нельзя терпеть.

Мбаппе – футболист . Клуб понимает, что эти отношения продолжаются», – сказал .

В интервью на этой неделе Мбаппе признался, что хотел уйти именно в «Реал», однако отметил, что не знает, как теперь сложится его будущее.