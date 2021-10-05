Леонардо о Мбаппе и «Реале»: «Неуважение продолжается – это нельзя терпеть. Пора прекращать»

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на вновь усилившиеся разговоры о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Ранее президент мадридской команды Флорентино Перес выразил надежду, что к 1 января вопрос о трансфере француза получится решить.

«Это пора прекращать. Это является продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такое неуважение нельзя терпеть.

Мбаппе – футболист «ПСЖ». Клуб понимает, что эти отношения продолжаются», – сказал Леонардо.

В интервью на этой неделе Мбаппе признался, что хотел уйти именно в «Реал», однако отметил, что не знает, как теперь сложится его будущее.

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