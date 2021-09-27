Смолов, Джикия, Ерохин, Сафонов, Дивеев – среди претендентов на приз «Джентльмен года»

Объявлены номинанты на премию «Джентльмен года» за 2021 год.

На приз претендуют: , (оба – ), ( ), , (оба – ), ( ), (ЦСКА), ( ), ( ), ( ), ( ).

На первом этапе до 16 октября за кандидатов голосуют болельщики на сайте «Комсомольской правды». На втором этапе из тройки лучших по версии болельщиков жюри выберет победителя.

В 2020-м «Джентльменом года» был назван защитник ЦСКА Марио Фернандес.