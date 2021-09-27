Смолов, Джикия, Ерохин, Сафонов, Дивеев – среди претендентов на приз «Джентльмен года»

Объявлены номинанты на премию «Джентльмен года» за 2021 год.
На приз претендуют: Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба – «Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов (оба – «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
На первом этапе до 16 октября за кандидатов голосуют болельщики на сайте «Комсомольской правды». На втором этапе из тройки лучших по версии болельщиков жюри выберет победителя.
В 2020-м «Джентльменом года» был назван защитник ЦСКА Марио Фернандес.