Левандовски хочет продлить с «Баварией» контракт до 2025 года

Форвард Роберт Левандовски не прочь остаться в «Баварии» и после того, как истечет срок действия его нынешнего контракта, рассчитанного до 2023 года.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, поляк хочет продлить соглашение до 2025 года.

Как минимум ему бы сейчас хотелось получить от «Баварии» сигнал о том, что она рассматривает вариант с подписанием нового договора.

В текущем сезоне 33-летний нападающий забил 7 голов в 7 турах чемпионата Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.