«Кокорин на поле напоминает кого угодно, только не футболиста». Экс-форвард «Фиорентины» Орландо об Александре

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Бывший нападающий «Фиорентины» Массимо Орландо раскритиковал форварда Александра Кокорина после матча 7-го тура Серии А против «Наполи» (1:2).

«Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста.

С другой стороны, Влаховича вчера закрывал такой феноменальный игрок, как Калиду Кулибали. Он молод, и у него впереди много матчей, похожих на вчерашний. 

Продление его контракта? Чем больше проходит времени, тем сложнее это становится», – сказал Орландо.

Кокорин против «Наполи»: 7 касаний, 0 ударов, 3 точных передачи из 6, одно выигранное верховое единоборство

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