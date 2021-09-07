«Лунев мог в «Зените» каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта». Кафанов о вратаре «Байера»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Андрей Лунев Лукаш Градецки Спорт-Экспресс Футбол

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о переходе голкипера Андрея Лунева из «Зенита» в «Байер».

29-летний россиянин не провел еще ни одного официального матча за немецкий клуб.

– Как отнеслись к отъезду Лунева в «Байер»?

– Конечно, обрадовался и поздравил. У нас с 2003 года ни один вратарь не приглашался в хороший европейский клуб, так что его переход очень хорош и важен для всей российской вратарской школы.

Он мог остаться в «Зените», каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение.

Конечно, чтобы постоянно выступать за сборную, он должен регулярно играть в Германии, но мы очень на него рассчитываем. Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки, – сказал Кафанов.

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