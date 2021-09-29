Николич про 1:2 с «Ростовом»: «Заслуженное поражение. У «Локо» много травм, сильная нагрузка»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с (1:2) в 10-м туре .

«Потерпели заслуженное поражение: не пользовались своими моментами, неправильно принимали решения, много нервничали. Были хорошие отрезки, но в последние 15 минут совсем потерял контроль игры, упало качество игры.

У нас есть много проблем, много травмированных. Замена Живоглядова – мое решение. Мурило травмирован уже 45 дней, то же касается , Миранчука и других травмированных. Пабло последние две игры играл тоже не в самом хорошем состоянии.

Очень странный тур РПЛ, ни один из лидеров не обыграл соперника. У нас была отличная возможность выйти вперед, но у нас много травмированных, игроки сильно нагружены», – сказал Николич.