Николич про 1:2 с «Ростовом»: «Заслуженное поражение. У «Локо» много травм, сильная нагрузка»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча с «Ростовом» (1:2) в 10-м туре РПЛ.

«Потерпели заслуженное поражение: не пользовались своими моментами, неправильно принимали решения, много нервничали. Были хорошие отрезки, но в последние 15 минут «Локомотив» совсем потерял контроль игры, упало качество игры.

У нас есть много проблем, много травмированных. Замена Живоглядова – мое решение. Мурило травмирован уже 45 дней, то же касается Зе Луиша, Миранчука и других травмированных. Пабло последние две игры играл тоже не в самом хорошем состоянии.

Очень странный тур РПЛ, ни один из лидеров не обыграл соперника. У нас была отличная возможность выйти вперед, но у нас много травмированных, игроки сильно нагружены», – сказал Николич.

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