Шварц о лимите: «Вопрос не только в нем. Надо обратить внимание на качество школ, образование»

Главный тренер «Динамо» высказался о лимите на легионеров в .

– Что скажете об идее убрать лимит на легионеров?

— Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа.

Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

— Сторонники лимита утверждают, что без него тренеры не будут доверять молодым российским футболистам. При этом вас часто ставят в пример как человека, который доверил место в старте Захаряну и Тюкавину, открыв их не только для , но и для сборной. Если бы не было лимита, вы бы обратили на них внимание?

— Возраст не является камнем преткновения. В первую очередь я смотрю на качество игры и на стабильность. Неважно, сколько тебе лет, молод ты или нет. Качество игры стоит на первом месте. Можешь приносить пользу команде — будешь играть. Показываешь себя на тренировках — будешь играть, – сказал Шварц.