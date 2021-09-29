Гвардиола о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вот это игра. Вот поэтому АПЛ – лучшая лига»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от игры с (2:2).

«Вот это игра. Вот почему и «Ливерпуль» в последние годы всегда были в топе, потому что мы стараемся играть вот так. К сожалению, мы не смогли выиграть – но и не проиграли.

Вот поэтому АПЛ – лучшая лига. Это было здорово, по-настоящему здорово.

Результат такой, какой есть. Мы не можем его изменить. Я знаю, как сложно противостоять этим игрокам, этому тренеру. Каждый раз это невероятный вызов для нас.

То, как «Сити» играл с «Челси», «ПСЖ» и сегодня, показывает, что мы отличная команда. Когда мы проигрываем так, как в Париже, когда играем вничью так, как сегодня, – это хорошо. молюсь, чтобы мы продолжили в том же духе, а игроки без проблем вернулись из сборных», – сказал тренер.