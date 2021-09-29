Суарес прибил «Барсу» и потроллил Кумана, судейский скандал в матче ЦСКА – «Краснодар», беда Слуцкого, Кержаков – гений и другие новости утра

1. «Барселона» все ближе ко дну – еще глубже толкнул каталонцев «Атлетико», одержавший уверенную победу в 8-м туре Ла Лиги. Естественно, руку к этому приложил Луис Суарес, впервые забивший в ворота бывшей команды и ювелирно потролливший Роналда Кумана, добавив к этому еще и голевую передачу на Тома Лемара. У француза гол и ассист.

«Барса» не может обыграть «Атлетико» пять матчей кряду, а вообще у команды Кумана лишь одна победа в последних шести играх во всех турнирах. Сине-гранатовые выдали свой худший старт сезона с 1987 года. Лапорта перед игрой заявил, что Кумана в любом случае не уволят. Сдержит обещание?

2. «Краснодар» и ЦСКА, несмотря на отсутствие голов, выдали шоу с рекордными 49 ударами по воротам, но после игры обсуждали только неназначенный пенальти в ворота Акинфеева за руку Дивеева в штрафной. Больше всех негодовал Максим Калиниченко, считающий, что «быкам» прилетело за высказывания Хашига о судьях. Сам гендиректор «быков» все вопросы адресовал Казарцеву, который не увидел нарушения на ВАР. Так что, это заговор против «Краснодара»?

3. «Рубин» свой пенальти получил, но реализовать не смог и в итоге проиграл дома «Нижнему Новгороду». Хвича, не забивший с точки, совсем поник после этого и бросил играть – даже партнеры по команде уже недовольны. У команды Слуцкого три поражения подряд и всего одна победа в 8 последних играх. Ну а Саша Кержаков был и остается гением – в дебютном сезоне уже обыграл «Рубин» в Казани, а «Спартак» и «Динамо» – в Москве.

«Химки» и «Арсенал» разошлись без голов – в этом туре уже столько же нулевых ничьих, сколько было за все предыдущие. Все результаты дня – здесь.

4. В АПЛ «МЮ» не справился с «Эвертоном» – 1:1. Роналду начинал игру в запасе, а укравший у «Юнайтед» победу Таунсенд отпраздновал свой гол в стиле португальца. По словам Сульшера, Криш как настоящий профи готов при необходимости выходить со скамейки.

«Челси» в концовке дожал «Саутгемптон» – наконец-то забил Вернер, у которого ВАР в 1-м тайме отобрал еще один гол. «Арсенал» не смог забить «Брайтону», Артета признал, что доминировать в этой игре не получилось. Остальные результаты – здесь.

5. «Ювентус» вырвал победу в дерби с «Торино» благодаря позднему голу Локателли, который, похоже, постепенно находит себя в Турине. «Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло», шикарную форму набрал Джеко. Все результаты итальянского чемпионате вы найдете здесь.

6. Российский фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано победили в танцах на льду.

7. В КХЛ «Авангард» уступил «Трактору», хотя сумел отыграться с 0:2, «Адмирал» обыграл «Торпедо», одержав вторую победу в сезоне. Все результаты – здесь.

8. Бакаев вызван в сборную России на игры со Словакией и Словенией. Но есть и потери: травмы получили Самошников и Глушаков, Захарян покидал стадион после матча с «Крыльями» в фиксирующем ботинке.

9. Неугомонный агент Райола хочет устроить аукцион за Погба между «Реалом» и «Барселоной». «Мадриду» также нужен Рюдигер, на которого претендует и «Бавария».

10. Выставочные матчи НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Айлендерс», «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Тампа» пропустила 6 голов от «Нэшвилла».

Цитаты дня

Станислав Черчесов: «Дзюба – амбициозный игрок со своим мнением. Нужно время, чтобы он нашел свою нишу, пришел к соглашению с самим собой»

Юрий Дюпин: «Кварацхелия бросил весла и перестал играть после пенальти. Нужно психологически поговорить»

Карим Бензема: «Мбаппе будет играть за «Реал», он сам сказал. Это вопрос времени»

Вендел: «Зенит» – самый титулованный и известный клуб России. Цели неизменны – победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в ЛЧ»

Черчесов о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал. Нас принял Путин, дали несколько орденов, грамоты»