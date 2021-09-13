Райола хочет устроить аукцион за Погба между «Реалом» и «Барселоной» (El Nacional)

Полузащитник может продолжить карьеру в Испании.

Несмотря на желание «МЮ» продлить контракт 28-летнего хавбека, рассчитанный до конца этого сезона, сам Поль и его агент настроены на смену клуба, утверждает El Nacional.

понимает, что следующим летом Погба может подписать последний большой контакт, который принесет ему солидные комиссионные. Французскому футболисту интересен переезд в Ла Лигу.

Райола хотел бы устроить аукцион между и «Барселоной» и тем самым обеспечить себе более высокие выплаты за переход Погба.

Первоначально агент намерен был перевезти Погба в «Барселону» благодаря хорошим отношениям с президентом каталонцев , однако финансовый кризис в «Барсе» может заставить Мино переключиться на «ПСЖ» или «Реал», хотя с президентом «бланкос» отношения у агента не самые лучшие.

Сейчас «Реал» выглядит фаворитом в борьбе за Погба, но Райола продолжит общаться с Лапортой, который хотел бы видеть Поля в «Барсе». При этом агент готов к переезду француза и в Мадрид, и его отношения с Пересом не повлияют на вероятность сделки.

Погба отдал 7 голевых передач в 6 стартовых матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.