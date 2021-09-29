Оле-Гуннар Сульшер: «Роналду уже не юный щеночек. Он профессионал и готов выйти со скамейки»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Эвертон премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему форвард Криштиану Роналду начал в запасе матч 7-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Мы с ним понимаем больше, чем эксперты, например. Тут важно правильно выбирать, когда задействовать Роналду, а когда нет.

Он уже не юный щеночек. Но он очень профессионален и готов выйти со скамейки.

Сегодня он это и сделал – энергично и с хорошим настроем», – сказал Сульшер.

Роналду – в запасе на игру с «Эвертоном». Он впервые не попал в старт «МЮ» в сезоне, находясь в заявке

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