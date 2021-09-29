Юрий Дюпин: «Кварацхелия бросил весла и перестал играть после пенальти. Нужно психологически поговорить»

Голкипер «Рубина» раскритиковал полузащитника Хвичу Кварацхелию после поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 10-м туре .

– Три поражения подряд у . Почему так происходит?

– Есть какая-то причина. Надеюсь, в эту октябрьскую паузу на сборные тренерский штаб поработает, найдем причины и устраним.

Мое мнение – наши креативные игроки, которые должны играть выше, они чересчур низко опускаются. Из-за этого там не хватает впереди народу, чтобы было больше адресов, чтобы было проще комбинировать.

У нас практически весь контроль мяча у защитников. Соперник только в верхней линии атаки обороняется, туда мы мало проникаем. Если бы мы делали больше упор на последнюю треть поля, там больше комбинировали, думаю, у нас было бы больше подходов, шансов, моментов.

Если по моментам сегодня взять – для победы мало. Команда должна создавать больше моментов. У нас такая креативная группа в атаке, и почему-то они держат мяч в центре поля, а не возле чужих ворот. Считаю, это самая главная причина.

Надеюсь, мы в этой паузе сделаем на этом акцент, и в следующих играх нужно играть агрессивнее, острее и наглее впереди.

– Достаточно болезненное поражение. Как ребята это восприняли? Какое настроение царило в раздевалке?

– Все все прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее…

У нас практически все удары в последних играх – из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает. Например, мы разбирали , у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них соответственно нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там 1-2 человека.

Хвича к примеру сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть.

Причина во многих факторах, но которые я назвал – они ключевые.

– Что бы ты мог сказать болельщикам, которые приходят на стадион и поддерживают команду?

– Только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Я думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол.

Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион. Это больше моментов у чужой штрафной, голы.

Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки. Не обязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришел, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте.

Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить – это они должны видеть на поле, – сказал Дюпин.