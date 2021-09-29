Роналду – в запасе на игру с «Эвертоном». Он впервые не попал в старт «МЮ» в сезоне, находясь в заявке

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Эвертон премьер-лига Англия Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 7-го тура АПЛ с «Эвертоном».

36-летний португалец, забивший 5 голов в 5 матчах после возвращения в «МЮ», впервые остался в запасе в матче, на который был заявлен.

Ранее он пропустил лишь игру Кубка английской лиги против «Вест Хэма», но он не был включен в заявку.

В матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» Криштиану принес «МЮ» победу (2:1), забив на 95-й минуте.

Форвард Эдинсон Кавани напротив впервые в этом сезоне выйдет в стартовом составе клуба из Манчестера в Премьер-лиге.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.

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