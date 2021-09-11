Вендел: «Зенит» – самый титулованный и известный клуб России. Цели неизменны – победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в ЛЧ»

Полузащитник Вендел назвал цели в этом сезоне.

– В чемпионате России позади почти треть дистанции, команда идет в лидерах. Каким для «Зенита» получился этот первый этап?



– Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нем, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» – самый титулованный и известный клуб России.

Конечно, были непростые матчи со сложными соперниками, когда подряд шли одна выездная игра за другой, но мы держали свой уровень и не опускали планку.

Сейчас у нас четыре очка преимущества над вторым местом, позади хороший этап, но впереди – вся основная борьба. Цели на сезон неизменны – победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в , – сказал бразилец.

Отметим, что по количеству завоеванных трофеев (23) сине-бело-голубые пока уступают ЦСКА (34) и «Спартаку» (37) с учетом советского периода. Если брать только российский период, с 1992 года, то «Зенит» (20 трофеев) уступает ЦСКА (21).