«Не знаю, чем надо смотреть футбол, чтобы не назначить такой пенальти». Калиниченко о руке Дивеева

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко в разговоре с комментатором «Матч ТВ» Георгием Черданцевым высказался о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).
В добавленное время мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву в штрафной площади.
– Точка зрения у всех здравых людей очевидна. Не знаю, как можно не назначить пенальти в этом моменте. Человек выходил один на один и забивал бы гол. И минимум желтая карточка. Железобетонный пенальти. Отобрали шанс выиграть у «Краснодара».
– А если специалисты скажут, что не было?
– Тогда я к окулисту пойду, пусть очки мне выпишут или линзы. Не знаю, как и чем надо смотреть футбол, чтобы такие пенальти были не пенальти, – сказал Калиниченко.
Главным арбитром матча был Владимир Москалев.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»