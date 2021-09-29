«Не знаю, чем надо смотреть футбол, чтобы не назначить такой пенальти». Калиниченко о руке Дивеева

Бывший полузащитник «Спартака» в разговоре с комментатором «Матч ТВ» Георгием Черданцевым высказался о неназначенном пенальти в ворота в матче 10-го тура против (0:0).

В добавленное время мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву в штрафной площади.

– Точка зрения у всех здравых людей очевидна. Не знаю, как можно не назначить пенальти в этом моменте. Человек выходил один на один и забивал бы гол. И минимум желтая карточка. Железобетонный пенальти. Отобрали шанс выиграть у «Краснодара».



– А если специалисты скажут, что не было?

– Тогда я к окулисту пойду, пусть очки мне выпишут или линзы. Не знаю, как и чем надо смотреть футбол, чтобы такие пенальти были не пенальти, – сказал Калиниченко.

Главным арбитром матча был .

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»