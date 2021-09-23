Гран-при среди юниоров. Лутфуллин одержал победу, Шайдоров – 2-й, Рухин – 3-й, Росси – 4-й, Эннис – 5-й

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Российский фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Юниоры

Итоговое положение

1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 231,26

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 207,03

3. Егор Рухин (Россия) – 202,28

4. Наоки Росси (Швейцария) – 197,27

5. Уильям Эннис (США) – 197,13

6. Джейкоб Санчес (США) – 194,03

7. Ю Сян Ли (Китайский Тайбэй) – 186,20

8. Ким Хен Ем – 181,70

9. Маттео Нальбоне (Италия) – 176,40

10. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 175,86

Произвольная программа

1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 155,20

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 142,52

3. Уильям Эннис (США) – 130,99

4. Егор Рухин (Россия) – 130,85

5. Наоки Росси (Швейцария) – 126,57

6. Ю Сян Ли (Китайский Тайбэй) – 125,30

7. Джейкоб Санчес (США) – 123,11

8. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 119,40

9. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 115,56

10. Маттео Нальбоне (Италия) – 115,22

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