Гран-при среди юниоров. Лутфуллин одержал победу, Шайдоров – 2-й, Рухин – 3-й, Росси – 4-й, Эннис – 5-й

Российский фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Юниоры
Итоговое положение
1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 231,26
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 207,03
3. Егор Рухин (Россия) – 202,28
4. Наоки Росси (Швейцария) – 197,27
5. Уильям Эннис (США) – 197,13
6. Джейкоб Санчес (США) – 194,03
7. Ю Сян Ли (Китайский Тайбэй) – 186,20
8. Ким Хен Ем – 181,70
9. Маттео Нальбоне (Италия) – 176,40
10. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 175,86
Произвольная программа
1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 155,20
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 142,52
3. Уильям Эннис (США) – 130,99
4. Егор Рухин (Россия) – 130,85
5. Наоки Росси (Швейцария) – 126,57
6. Ю Сян Ли (Китайский Тайбэй) – 125,30
7. Джейкоб Санчес (США) – 123,11
8. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 119,40
9. Эдвард Эпплбай (Великобритания) – 115,56
10. Маттео Нальбоне (Италия) – 115,22