Сульшер об 1:1 с «Эвертоном»: «МЮ» подавал угловой и пропустил через 5 секунд. Нужно лучше вступать в отбор»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с (1:1) в 7-м туре .

«Частично наше выступление было хорошим. Мы здорово начали, очень энергично, забили классный гол – перед перерывом можно было быть довольным.

Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через 5 секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор.

Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать – они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке.

Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с одной-двумя по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде.

В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте», – сказал тренер в эфире BT Sport.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.