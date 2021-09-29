«Динамо» проиграло «Крыльям» (0:1). У бело-голубых лишь одна победа в 4 последних домашних матчах

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В 10-м туре Премьер-лиги «Динамо» уступило на своем поле «Крыльям Советов» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Сандро Шварца одержала всего одну победу в четырех последних матчах РПЛ на своем поле, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

Динамо – Крылья Советов 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 23 Ежов.
ДинамоЛещук, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин (Н`Жи, 71), Моро (Игбоун, 83), Шиманьски, Грулев (Тюкавин, 56), Макаров, Захарян.
Крылья СоветовЛомаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Ежов (Пиняев, 90), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Липовой, 73), Пруцев (Якуба, 90), Сергеев (Цыпченко, 90), Глушенков (Сарвели, 73).
Предупреждения:
Макаров (11), Чернов (30), Ломаев (65), Захарян (71), Якуба (90).

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