«Динамо» проиграло «Крыльям» (0:1). У бело-голубых лишь одна победа в 4 последних домашних матчах

В 10-м туре Премьер-лиги «Динамо» уступило на своем поле «Крыльям Советов» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Сандро Шварца одержала всего одну победу в четырех последних матчах РПЛ на своем поле, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.
- Дата проведения
- 2 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 23 Ежов.
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Динамо –
Лещук, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин (Н`Жи, 71), Моро (Игбоун, 83), Шиманьски, Грулев (Тюкавин, 56), Макаров, Захарян.
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Крылья Советов –
Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Ежов (Пиняев, 90), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Липовой, 73), Пруцев (Якуба, 90), Сергеев (Цыпченко, 90), Глушенков (Сарвели, 73).