«Динамо» проиграло «Крыльям» (0:1). У бело-голубых лишь одна победа в 4 последних домашних матчах

В 10-м туре Премьер-лиги «Динамо» уступило на своем поле «Крыльям Советов» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Сандро Шварца одержала всего одну победу в четырех последних матчах РПЛ на своем поле, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

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