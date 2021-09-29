Сульшер недоволен, что после ЛЧ матч «МЮ» в АПЛ поставили на субботу: «Никакого здравого смысла»

Главный тренер выразил недовольство календарем.

Норвежец не согласен с решением провести матч «МЮ» с «Эвертоном» в рамках АПЛ днем в субботу, поскольку в среду команда играла в Лиге чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).

«Абсолютно никаких объяснений – ну, это ТВ. Никакого здравого смысла. В прошлом году в Турции у нас был такой же сценарий (в среду был выездной матч с «Истанбулом» в ЛЧ, а в субботу дневной матч в – прим. Sports.ru).

Мы с «Челси» играли в среду вечером. Так что мы легко могли сыграть в воскресенье, а «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в субботу. Здравый смысл, похоже, может быть не таким уж и обыденным явлением», – сказал Сульшер.