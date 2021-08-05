Сергей Семак: «Зениту» с «Сочи» всегда сложно играть. Квалифицированная и опытная команда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями перед игрой 10-го тура РПЛ против «Сочи».

– Сергей Богданович, в воскресенье «Зенит» проведет свой третий матч за восемь дней. В каком физическом состоянии находится команда?

– Думаю, в нормальном. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

– «Сочи» шел в лидирующей группе, но затем потерпел два поражения подряд и немного сбавил темп. Как вы оцениваете будущего соперника?

– Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим все сказано.

Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.

– Эмоционально насколько готов «Зенит» вернуться в чемпионат России после напряженного матча против «Мальме»?

– Воскресная игра как раз и покажет, сможем ли мы быстро переключиться и показать хорошую и качественную игру, – сказал Семак.

«Зенит» сыграет с «Сочи» дома. Матч состоится 3 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Победы «Зенита» и «Спартака» – супер, но нам очень помогли удаления соперников