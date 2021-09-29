Понсе прооперируют из-за травмы мениска. Форвард «Спартака» пропустит 1-2 месяца

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«Спартак» сообщил, что нападающему Эсекиэлю Понсе потребуется операция после матча Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«В концовке первого тайма аргентинец столкнулся с защитником неаполитанцев Костасом Маноласом, после чего грек упал нашему форварду на колено.

Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока.

Желаем Эсекелю скорейшего возвращения в строй!» – говорится в сообщении красно-белых.

Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, срок восстановления Эсекиэля – 1-2 месяца.

Понсе – лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне РПЛ с 4 голами в 7 играх. Его статистика – здесь.

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