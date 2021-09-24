«Безответственно. Все видели, какую роль сыграл алкоголь на «Уэмбли». Полиция Британии о предложении разрешить пить на трибунах

Марк Робертс, руководитель отдела британской полиции, контролирующего порядок на футбольных матчах в стране, раскритиковал идею о снятии запрета на употребление алкоголя на трибунах во время матчей.

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч предложила отменить запрет, действующий на футбольных матчах с 1985 года. Отметим, что на турнирах по крикету, регби, конному спорту и дартсу разрешено употреблять алкоголь.

«К сожалению, мы уже видели, что алкоголь играет значительную роль, когда на футболе случаются эпизоды насилия или нарушения общественного порядка. Любой, кто часто посещает ночные мероприятия, знает, что, к сожалению, у граждан Великобритании часто возникают нездоровые отношения с алкоголем и наркотиками. И поэтому, хотя это не является проблемой, связанной только с футболом, в этом виде спорта и вокруг него существует четкая связь между алкоголем и плохим поведением.

В других видах спорта просто нет насилия и преступного поведения со стороны болельщиков. В футболе есть, хотя и в меньшинстве случаев. Но мы видим, что и у руководителей крикета, скачек и регби растет озабоченность по поводу поведения болельщиков под воздействием алкоголя. Это привело к тому, что в некоторых случаях были приняты особые меры.

После финала и возвращения болельщиков на трибуны мы видим, каков уровень беспорядков на матчах. К сожалению, такое мнение основано на поведении фанатов, которое мы наблюдали на протяжении последних сезонов.

В частности, случались нападения на стюардов и преступления на почве ненависти. Было бы безответственно подпитывать это, допуская большее употребление алкоголя во время игр.

Я был бы рад обсудить этот вопрос с Трейси Крауч, чтобы еще раз объяснить, с какими проблемами могут столкнуться полиция и службы безопасности на стадионах.

Учитывая события на – а любой, кто видел толпу за пределами стадиона, поймет, какую роль тут сыграл алкоголь, – а также проблемы с поиском достаточного количества обученных стюардов, рост числа конфликтов и беспорядков, а также сохраняющиеся опасения по поводу преступлений на почве ненависти в футболе, я не думаю, что стоит добавлять еще больше алкоголя в эту смесь», – сказал Робертс.

В Англии могут разрешить пить алкоголь на трибунах. Запрет действует с 1985 года