Москалев назначен на игру ЦСКА – «Краснодар», Левников будет судить матч «Ахмат» – «Спартак»

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РФС назначил судей на матчи 10-го тура чемпионата России.

2 октября (суббота)

«Рубин» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Алексей Матюнин.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Анатолий Жабченко.

ЦСКА«Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ВАР – Василий Казарцев.

«Арсенал» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Сергей Иванов.

3 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Алексей Амелин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Алексей Сухой.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Игорь Панин.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Василий Казарцев.

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