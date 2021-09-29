Москалев назначен на игру ЦСКА – «Краснодар», Левников будет судить матч «Ахмат» – «Спартак»

РФС назначил судей на матчи 10-го тура чемпионата России.
2 октября (суббота)
«Рубин» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Алексей Матюнин.
«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Анатолий Жабченко.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ВАР – Василий Казарцев.
«Арсенал» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Сергей Иванов.
3 октября (воскресенье)
«Уфа» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Алексей Амелин.
«Зенит» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Алексей Сухой.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Игорь Панин.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Василий Казарцев.