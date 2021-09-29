«Барселона» впервые в истории не забила в двух стартовых матчах еврокубка

«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Каталонский клуб стартовал в турнире с двух поражений подряд, уступив в 1-м туре «Баварии» (0:3).
Впервые в своей истории «Барса» ни разу не забила в двух первых еврокубковых матчах сезона.
В группе Е команда Роналда Кумана занимает последнее место. Лидирует «Бавария» (6 очков), на втором месте идет «Бенфика» (4 очка). Киевское «Динамо» занимает третье место, набрав один балл.
В следующем туре Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Динамо».
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