Роналд Куман: «Мое будущее в «Барсе» не в моих руках. Но в конечном счете виноват тренер»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался после матча с «Бенфикой» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Я не хочу отвечать на вопрос о моем будущем, поскольку оно не в моих руках. Хотя в конечном счете виноват тренер.

В этой игре было много отрезков, когда мы действовали верно. После 0:2 проблем у нас стало больше. У нас была возможность забить дважды. Мы уступали в эффективности, но не по игре в целом.

Сейчас такое время, когда многое в команде меняется, у нас не хватает многих футболистов. Не хочу на этом снова останавливаться», – сказал Куман.

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