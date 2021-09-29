Бускетс о Кумане: «Отставка тренера – самое простое. Ответственность лежит и на игроках»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Бенфики» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:3).

«Мы действовали недостаточно уверенно в свободных зонах и быстро пропустили первый гол. Свои моменты мы также не реализовали, и за это нас наказали.

Мы старались идти вперед, но соперник сдерживал нас. Хотелось забить, но «Бенфика» со всем справлялась.

Что касается Кумана, то отставка тренера – это самое простое в футболе, однако ответственность лежит и на нас, футболистах. Мы в критической ситуации», – сказал Бускетс.

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