Бускетс о Кумане: «Отставка тренера – самое простое. Ответственность лежит и на игроках»

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Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал поражение от «Бенфики» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:3).

«Мы действовали недостаточно уверенно в свободных зонах и быстро пропустили первый гол. Свои моменты мы также не реализовали, и за это нас наказали.

Мы старались идти вперед, но соперник сдерживал нас. Хотелось забить, но «Бенфика» со всем справлялась.

Что касается Кумана, то отставка тренера – это самое простое в футболе, однако ответственность лежит и на нас, футболистах. Мы в критической ситуации», – сказал Бускетс.

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