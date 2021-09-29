«Барселона» ни разу не пробила в створ за 2 матча этой ЛЧ

не нанесли ни одного удара в створ ворот «Бенфики» в матче 2-го тура чемпионов (0:3).

Таким образом, игроки «Барсы» ни разу не пробили в створ ворот соперника за оба матча этого розыгрыша еврокубка: в игре против «Баварии» каталонцы также ни разу не попали в створ, нанеся 5 ударов. В игре с португальским клубом «Барселона» 8 раз била по воротам соперника.

Стоит отметить, что на 66-й минуте латераль «Барселоны» Серджи Роберто пробивал с лета из вратарской, однако защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо вынес мяч, сыграв перед ленточкой. Поскольку голкипер Одиссеас Влаходимос не вступал в игру в этом эпизоде, официальная статистика УЕФА не засчитала удар за попадание в створ.

Sports.ru вела текстовую онлайн-трансляцию матча.